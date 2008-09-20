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Dünya

Güney Arfrika liderine yolsuzluk azli

Güney Afrika'da, iktidardaki parti Afrika Ulusal Kongresi, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Cumhurbaşkanı Thabo Mbeki'nin azledilmesine karar verdi

20 Eylül 2008 03:00

Güney Afrika'da, iktidardaki parti Afrika Ulusal Kongresi, Cumhurbaşkanı Thabo Mbeki'nin azledilmesine karar verdi. 

Görev süresi 2009 yılının nisan ayı sonunda biten Mbeki hakkında yolsuzluk iddiasında bulunulmuştu. Mbeki, geçen hafta partinin kararına uyacağını açıklamıştı. Kararla hükümetin yıkılacağına ve erken seçimlere gidileceğine dikkat çekiliyor.

Afrika Ulusal Kongresi Genel Sekreteri Gwede Mantashe, Johannesburg'da düzenlediği basın toplantısında, "Ulusal Yürütme Kurulunun, Cumhurbaşkanı'nın gelecek yıl görev süresi dolmadan azledilmesine karar verdiğini" belirtti.

Mantashe, 1999 yılında Nelson Mandela'dan görevi devraldıktan sonra yönetime gelen Mbeki'nin bu karara şaşırmadığını, memnun olduğunu ve gönüllü olarak istifa etmeyi kabul ettiğini ileri sürdü.

Genel Sekreter, Mbeki'nin istifasından sonra partinin, kabine üyelerinden, ülkenin istikrarı için geçiş döneminde görevlerinde kalmalarını isteyeceğini kaydetti.

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