Güney Amerika'da sol dalgası büyüyor

T24- Peru’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini solcu Ollanta Humala kazandı. Böylece, Güney Amerika’daki sol kuşağa bir halka daha eklendi.







Küba, Kolombiya, Venezuela, Bolivya, Şili, Arjantin ve Şili’den sonra Peru’da da yönetime sol görüşlü bir başkan geçti.

Peru'da dün yapılan devlet başkanlığı seçiminde solcu Ollanta Humala zaferini ilan etti. Oyların yüzde 84'ünün sayıldığı ve Humala'nın oyların yüzde 50.7’sini aldığı açıklandı. Humala’nın sağcı rakibi, eski devlet başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori ile arasında sadece yüzde 1,8 oranında fark olduğu, ancak farkın giderek açıldığı bildiriliyor.

Resmileşmemekle birlikte Humala’nın oyların yarısından fazlasını alacağı bu nedenle de ikinci tur seçimlere gerek kalmayacağı belirtiliyor. Sandık çıkışı yoklamaları da Humala'yı açık farkla önde gösteriyordu.

Milli birlik hükümeti

Humala , binlerce yandaşına hitaben yaptığı konuşmada, "Bir milli birlik hükümeti kurmak istiyoruz" dedi. Toplumsal içeriğe sahip ekonomik büyüme istediklerini belirten Humala, "Herkes için daha adaletli bir Peru inşa edebiliriz" diye konuştu.

2006'da yapılan seçimi az bir farkla kaybeden Humala, o zamandan beri radikal anti-kapitalist söylemini yumuşattı. Ancak yatırımcılar hala ekonomide devlet kontrolünün artacağı endişesini taşıyor.