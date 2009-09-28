Güney Amerika'da 5.5 ton kokain ele geçirildi

Güney Amerika açıklarında seyir eden bir balıkçı teknesinde 5,5 ton kokainin ele geçirildiği bildirildi.



Operasyonu yürüten Iron Duke adlı İngiliz donanmasına ait geminin kaptanı Andrew Stacey, 15 Eylülde yapılan operasyonun, ele geçirilen kokainin piyasa değeri (260 milyon avro) ve miktarı bakımından, en önemli kokain operasyonu olduğunu ve bugüne dek yürütülen bütün operasyonları geride bıraktığını belirtti.



"Bu operasyon, son aylarda yürüttüğümüz üçüncü başarılı uyuşturucu operasyonu" diye konuşan Stacey, operasyonun yeri veya kaçakçıların kullandığı güzergah konusunda bilgi vermedi.



Güney Amerika açıklarında devriye gezen Iron Duke, 48 metre uzunluğundaki MV Cristal adlı balıkçı teknesinde arama yaptığı sırada her biri 26 kilo ağırlığında 212 uyuşturucu balyası ele geçirdi. Bazı balyaların beton altına gizlendiği, bunların beton kırılarak çıkarıldığı belirtildi. Operasyonun 24 saat sürdüğü kaydedildi.



Iron Duke, fırtınalar mevsiminde Karayipler'de İngiltere'ye ait toprakların açıklarında 6 aylığına devriye geziyor ve uyuşturucu operasyonlarına katılıyor.



İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, geçen yıl İron Duke gemisinde görev yapmıştı. Kaçakçıların, her yıl İngiltere'ye 60 ila 80 ton kokain soktuğu bildirildi.

