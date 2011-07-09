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Dünya

GÜNEY AMERİKA'DA 22 KİŞİ SOĞUKLARDAN ÖLDÜ MONTEVIDEO (A.A)

09 Temmuz 2011 14:58

-GÜNEY AMERİKA'DA 22 KİŞİ SOĞUKLARDAN ÖLDÜ MONTEVIDEO (A.A) - 09.07.2011 - Güney Amerika'yı etkileyen görülmemiş soğuklar 22 kişinin ölümüne yol açtı. Şili'de Atakama çölüne kar yağdı, Brezilya'da hayvanat bahçelerindeki orangutanlar kar altında kaldı ve Kupa Amerika futbol şampiyonasının oynandığı Arjantin statları buzla kaplandı. Soğuklardan en çok etkilenen Paraguay'da 10, Uruguay'da 6 ve Arjantin ile Brezilya'da 3'er kişi hayatını kaybetti. Kurbanların çoğunluğunu sokaklarda yaşayan evsizler ile ısınmaya çalışırken karbon monoksit zehirlenmesinden ölenler oluşturdu. Şili'nin başkenti Santiago'nun yaklaşık bin km kuzeyindeki Arica, Tarapaca ve Antofagasta yoğun kar yağışı ve yağmur ile en çok etkilen bölgeler olurken, meteoroloji yetkilileri bugün yeni bir soğuk hava dalgasının bölgeyi etkilemesinin beklendiğini açıkladılar. Bolivya'nın And Dağları kısmında, sıcaklık sıfırın altında 20 santigrat dereceye kadar düştü ve son 9 yılın en şiddetli kar yağışı görüldü. Bölgede yaşayan çoğu yoksul binlerce kişi ve on binlerce baş lama aşırı soğuklardan olumsuz şekilde etkileniyor. Brezilya'nın güneyi ve güneydoğusundaysa sıcaklıklar sıfırın altında 6 santigrat dereceye düşerken, şiddetli rüzgarlar yüzünden hissedilen sıcaklığın sıfırın altında 27 olduğu belirtildi. Yerel medyadaki haberlere göre, evsizler polisi arayarak aşırı soğuk yüzünden cezaevine atılmayı istedi.  Rio de Janeiro'da hayvanat bahçesindeki orangutanlar da kar altında kaldı. Arjantin'de oynanan Kupa Amerika futbol şampiyonasının oyuncuları, üst üste iki forma ve eldiven giyip karşılaşmalara çıkarken, taraftarlar atkı ve berelerle donarak maç izlemek zorunda kaldı.

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