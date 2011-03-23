-GÜNEY AKIM'A ALTERNATİFLER BRDO PRI KRANJU (A.A) - 22.03.2011 - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın desteklediği Güney Akım projesine alternatifler olabileceğini söyledi. Putin, Slovenya'ya yaptığı ziyaretteki açıklamasında, ''Türk partnerlerimizden bu projeyle ilgili hiçbir tehdit olduğunu düşünmüyoruz'' dedi. Putin, bununla birlikte Güney Akım projesine alternatiflere değinerek, ''Gazı sıvılaştırılması ve Bulgar kıyılarına teslimi mümkün olabilir ya da üretildiği (Kuzey Buz Denizi'nde) Yamal yarımadasında sıvılaştırmak ve Güneydoğu Avrupa'ya nakletmek ve orada gaz boru hattına aktarmak mümkün'' ifadesini kullandı. Putin'in Slovenya ziyareti kapsamında, Güney Akım gaz boru hattının inşasını hazırlamak amacıyla Sloven Geoplin operatörü ile Gazprom arasında bir anlaşma da imzalandı. İki taraf, Güney Akım'ın Sloven ayağının gelecekteki güzergahını geliştirmesi beklenen ortak şirket kurdu. Slovenya, projeye katılımını 2009'da onaylamıştı. Yarın Sırbistan'ı ziyaret edecek olan Putin'in, burada da Güney Akım dosyasını gündeme getirmesi bekleniyor.