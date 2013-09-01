Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela taburcu edildi

Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın, uzun süredir kaldığı hastaneden taburcu edilerek Johannesburg'daki evine döndüğü açıklandı.

Güney Afrika Devlet Başkanlığı makamından yapılan açıklamada, sağlık durumu ‘kritik ama istikrarlı’ olduğu belirtilen Mandela’nın evinde yoğun bakım altında tutulmaya devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, Mandela’nın Houghton’daki evinin yoğun bakıma uygun hale getirildiği, burada aynı sağlık ekibi tarafından tedavi edileceği kaydedildi.

Açıklama, yetkililerin dün 95 yaşındaki Mandela’nın hastaneden taburcu olduğu yönündeki haberleri yalanlamasının ardından geldi.

95 yaşındaki Nelson Mandela, 8 Haziran günü akciğer enfeksiyonu nedeniyle Pretoria’daki bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Mandela’nın akciğer sorunu, Roben Island’daki uzun hapislik yıllarına dayanıyor. Roben Island’da tüberküloz geçiren Mandela, 2012 yılı Aralık ayından bu yana 4 kez hastaneye yatırıldı.