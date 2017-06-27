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Dünya

Güney Afrikalı Mahkumlara 'Striptizli eğlence'ye soruşturma

"Cumartesi'den bu yana sosyal medyada dolanan görüntülere asla müsamaha edemeyiz"

27 Haziran 2017 16:31

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bulunan mahkumlara, resmi bir etkinlik kapsamında "striptizli" eğlence düzenlendi. Olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından soruşturma açılarak 13 ceza infaz memuru görevden alındı.

Etkinlik, 21 Haziran tarihinde, mahkumların rehabilitasyonuna yardımcı olmak amacıyla geliştirilen Gençlik Ayı programı kapsamında düzenlendi. İki kadının üzerinde turuncu hapishane elbisesi bulunan bir mahkumla dans ettiği fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Ceza İnfaz Servisleri Bölümü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu fotoğrafların doğru olduğunu teyit etti.

Ceza İnfaz Servisleri Bölüm Müdür Vekili James Smalberger olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.Smalberger olayla ilgili, "Cumartesi'den bu yana sosyal medyada dolanan görüntülere asla müsamaha edemeyiz" dedi.

Ayrıca, etkinliğe kendi tercih ettikleri kıyafetlerle gelen kadınların yetkililer için de sürpriz olduğu belirtildi.

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