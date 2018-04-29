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BBC Türkçe

Güney Afrikalı mahkumlara 'striptizli eğlence'ye soruşturma

Ülkede bir cezaevinde düzenlenen resmi bir etkinliğe striptizciler de geldi. Sosyal medyada da konuşulmaya başlanmasının ardından olay ile ilgili olarak soruşturma açıldı.

29 Nisan 2018 20:30

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde bulunan mahkumlara, resmi bir etkinlik kapsamında "striptizli" eğlence düzenlendi.

Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda, iki kadının üzerinde turuncu hapishane elbisesi bulunan bir mahkumla dans ettiği görülüyor.

Ceza İnfaz Servisleri Bölümü, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu fotoğrafların doğru olduğunu teyit etti.

Bölüm Müdür Vekili James Smalberger olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Smalberger, "Cumartesi'den bu yana sosyal medyada dolanan görüntülere asla müsamaha edemeyiz" dedi.

Olayla ilgili olarak 13 ceza infaz memurunun görevden alındığı açıklandı.

Fotoğrafların çekildiği etkinlik, mahkumların rehabilitasyonuna yardımcı olmak amacıyla geliştirilen Gençlik Ayı programı kapsamında 21 Haziran tarihinde düzenlendi.

Ancak, bu etkinliğe kendi tercih ettikleri kıyafetlerle gelen kadınların yetkililer için de sürpriz olduğu belirtildi.

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SosyalAfrika JohannesburgServisleri Bölümü PazartesiMüdür Vekili James SmalbergerGençlik AyıHaziran

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