Engelli atlet yarı finalde

2012 Londra Olimpiyatları Atletizm Erkekler 400 metre elemelerinde yarışan Güney Afrikalı engelli atlet Oscar Pistorius, yarı final vizesi almayı başardı.

Güney Afrikalı atlet, 45.44'lük derecesiyle serisinde 2. oldu ve yarı final koşmaya hak kazandı.

Pistorius, pazar akşamı 22.40'ta yarı final elemelerinde piste çıkacak. Güney Afrikalı atlet, final koşmaya hak kazanırsa pazartesi akşamı 23.30'da madalya için yarışacak.