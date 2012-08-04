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Spor

Engelli atlet yarı finalde

Londra'da paralimpik oyunlarında da mücadele edecek olan Oscar Pistorius ayrıca 4x400 metre bayrak yarışında da piste çıkacak

04 Ağustos 2012 18:36

2012 Londra Olimpiyatları Atletizm Erkekler 400 metre elemelerinde yarışan Güney Afrikalı engelli atlet Oscar Pistorius, yarı final vizesi almayı başardı.

Güney Afrikalı atlet, 45.44'lük derecesiyle serisinde 2. oldu ve yarı final koşmaya hak kazandı.

Pistorius, pazar akşamı 22.40'ta yarı final elemelerinde piste çıkacak. Güney Afrikalı atlet, final koşmaya hak kazanırsa pazartesi akşamı 23.30'da madalya için yarışacak.

Olimpiyatlar tarihinde ilk kez protez bacakla yarışan sporcu olarak tarihe geçen Pistorius, Londra'da paralimpik oyunlarında da 4x400 metre bayrak yarışında da piste çıkacak.

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