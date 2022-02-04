T24 LogoT24 Logo
Dünya

Güney Afrikalı bilim insanları, Moderna aşısının bir kopyasını üretiyor

Pfizer/BioNTech de Moderna’yla aynı teknolojide aşı üretiyor

04 Şubat 2022 15:08

Güney Afrika’daki bilim insanları, ülkedeki aşılama oranlarının artırabilecek gelişmeyi duyurarak Moderna aşısının bir kopyasını ürettiklerini açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre, Afrigen Biologics isimli şirket, Moderna’nın içeriğinden kopyalanarak geliştirilen Covid aşısına ilişkin klinik denemelerin gelecek kasımda başlayacağını umuyor.

Moderna, daha önce geliştirilen Covid aşısına ilişkin patent uygulanmayacağını duyurmuştu.

Afrigen Biologics Direktörü Petro Terblanche, küçük adımlarla başladıklarını ancak hızla büyümeyi umduklarını söyledi.

Pfizer/BioNTech de Moderna’yla aynı teknolojide aşı üretiyor.

güney afrikaaşımodernakopyaaşılama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24