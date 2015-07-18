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Dünya

Güney Afrika'da yolcu trenleri çarpıştı: 239 yaralı

Kazanın nedenini bulmak için soruşturma başlatıldı

18 Temmuz 2015 16:15

Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'un güneyinde iki trenin çarpışması sonucu 239 kişi yaralandı. Banliyö trenleri hizmeti veren Metrorail Sözcüsü Lillian Mofokeng, "Soweto'ya giden hatta iki tren henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Yaralanan 239 kişi, tedavi için hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedenini bulmak için soruşturma açıldı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Mofokeng, yaralılar arasında durumu kritik olanın bulunmadığını belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen kazazedelerden biri de "Tren çok hızlı gidiyordu. Önümüzde başka birtren daha vardı. Birden bir çarpışma sesi ve çığlıklar duydum. Ben, yaralanmadığım için şanslıydım. Ama birçok kişi, benim kadar şanslı değildi" dedi.

Güney Afrika'da her gün binlerce kişi, ulaşım için demiryolu ağını kullanıyor. Ülkede tren kazalarına nadiren rastlanıyor.

 

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