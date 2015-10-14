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Dünya

Güney Afrika'da üst geçit çöktü; 2 kişi hayatını kaybetti

Kazada, en az 20 kişi de yaralandı

14 Ekim 2015 23:56

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin en işlek otoyolu N1 üzerindeki geçici üstgeçit yıkıldı. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü en az 20 kişi yaralandı. Otoyoldan finans merkezi Sandton bölgesine girişi rahatlatmak için inşa edilen köprünün devrilmesinin ardından olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, N1 otoyolundaki üst geçitte meydana gelen kazaya tanık olanlardan biri, “Yardım ekipleri köprünün altında kalan araçlarda mahsur kalanları çıkarıyor. Bir şoförü aracı parçalayıp çıkardılar. Bir araçtan anne çıkarıldı. Çocukları araç içinde hayatta. Şu anda çıkarmaya çalışıyorlar. Onlarca kurtarma aracı burada. Kuzey ve güney yönünde trafik durdu.” diye konuştu.

N1 otoyolundaki inşaatlardan sorumlu Murray&Roberts firması, geçici geçitin yıkılma olayını araştırdıklarını açıkladı. Firma sözcüsü Ed Jardim, “Şu anda kazanın nedenini tam bilemiyoruz. Halihazırda önceliğimiz göçük altında kalanları kurtarmak.” dedi.

Yayaların geçmesi için kırmızı renkli demir iskelelerden inşa edilen üst geçit, otoyolu kullananları tedirdin ediyordu. Üstgeçitin yüksekliği ve aşırı demir kullanımı eleştiriliyordu.

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