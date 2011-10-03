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Dünya

Güney Afrika'da Tornado 2 can aldı JOHANNESBURG (A.A)

03 Ekim 2011 14:42

-Güney Afrika'da Tornado 2 can aldı JOHANNESBURG (A.A) - 03.10.2011 - Güney Afrika'da, mevsim dışı şiddetli fırtınada 2 çocuk öldü. Güney Afrika Meteoroloji Kurumu, ülkede pazar günü etkili olan rüzgarların "tornado" olduğunu açıklarken, uzmanlar yılın bu zamanında Güney Afrika'da tornado görülmediğini kaydetti. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Güney Afrika'nın merkezindeki Ficksburg'da bir gecekondu bölgesinde fırtına nedeniyle 9 yaşında bir çocuk öldü, 42 kişi yaralandı. Johannesburg'da ise şiddetli rüzgar nedeniyle 8 yaşında bir çocuk öldü, 150 kişi yaralandı.  Fırtına nedeniyle yüzlerce kişinin evsiz kaldığı bildirildi.

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