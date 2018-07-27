Güney Afrika'da konuşan Erdoğan'dan 'FETÖ' çağrısı: Çocuklarını bunların okuluna gönderen varsa...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Güney Afrika'da hitap ettiği Cumhuriyeti Müslüman kanaat önderlerine 'FETÖ' konusunda "Sakın ha, bunların oyununa gelmeyin" uyarısında bulundu.

'FETÖ' için "160 ülkede bunlar yaygın bir şekilde yaşıyorlar. Eğitim kurumlarını kullanarak çocukları bu şekilde eğitiyor, oradaki yönetimi de bu şekilde ele geçirmeye çalışıyorlar" ifadesini kullanan Erdoğan, "Müslümanlar arasında, çocuklarını bunların okuluna gönderen varsa evlatlarını ne kadar erken kurtarırsalar o kadar iyidir" diye konuştu.

"FETÖ'nün en yoğun olduğu yer, ABD'den sonra Güney Afrika Cumhuriyeti'dir" diyen Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak ülkemizi BRICS liderler zirvesine davet eden Ramafoza'ya teşekkürlerimi sunuyorum, yarın başbaşa görüşmemizi gerçekleştireceğiz.

Dünya 5 ten büyüktür diyerek bayraklaştırdığımız hak ve adalet mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Türkiye olarak son 16 yıldır Afrika kıtası ile işbirliğini geliştirmeye özen gösteriyoruz.

Afrika ülkelerinin ülkemizdeki büyükelçilik sayısı 10'dan 33'e çıktı.

Türkiye olarak Tika, Türkiye Diyanet Vakfı ve Maarif Vakfı ile kardeşlerimizin hizmetindeyiz.

Her geçen yıl ülkemizi ziyaret edenlerin sayısı giderek artıyor. Yüzbinlerce Afrikalı kardeşimiz gerek kutsal topraklara ziyaretini gerek başka ülkelere ziyaretlerini Türkiye üzerinden gerçekleştiriyor. Kardeş olmak, birbirinden haberdar olmayı gerektirir. Birbirinin derdinden, sıkıntısından haberi olmayanların kardeşliği lafta kalır.

Batılı ülkeler, Aylan bebeklerin çocuk bedenleri karşısında kıllarını kıpırdatmazlarken sizler, Suriye'li kardeşlerimizi desteklediniz. Batılı ülkeler sınırlarına dayanmış insanları dikenli tellere mahkım ederken siz tüm imkanlarınızı Suriye için seferber ettiniz. Ecdadımız istiklal mücadelesi verirken yaptığınız gibi Suriyeli kardeşlerimizin hakkını savundunuz.

Küçük bir kurdun koskoca bir ağacı çürüttüğü gibi Müslümanalrın enerjisini tükettiği asıl bela terör ve mezhep eksenli fitnelerdir.

Proje terör örgütleri adeta mantar gibi farklı coğrafyalarda türüyor. Bunların tek hedefi müslümanlardır. El Kaide; Pakistan ve Afganistan başta olmak üzere tüm dünyada müslüman kanı dökmüştür. DEAŞ en büyük zararı Müslümanlara vermiştir.

Ülkemizde FETÖ ve PKK gibi örgütler sadece kardeşlerimizi katleden fesat örgütlerdir. FETÖ, Amerika'dan sonra en yoğun olduğu yer Afrika'dır, buradalar. Özel harekatı bombalayan bunlardır. 46 polisimizi burada şehit ettiler. Bunlar ülkemizi terk edip Amerika'ya, Avrupa'ya buraya yerleştiler. Siz kardeşlerimizden özel destek bekliyoruz, asla bunlara uymayın, bunlar ciddi anlamda teröristir. Bizim anlayışımzda zalimin de mazlumun da kimliğinin anlamı yoktur. Din adına din kardeşlerimizin kanını döken bu katil sürülerine de karşıyız.

Sakın ha bunların oyununa gelmeyin. Bunlar ciddi manada teröristtir.

Darbe emrini veren bizzat örgütün Pensilvanya'daki elebaşıdır.

15 Temmuz'da Güney Afrikalı kardeşlerimizin bizim için dua ettiğini biliyorum. Milletimiz bu desteği unutmayacaktır.

Sizler yılarca bu ülkede ırkçı rejime karşı mücadele yürüttünüz. Güney Afrika özgürlük hareketine en güçlü desteği sizler sağladınız bu uğurda bir çok şehit verdiniz. 1994'ten beri de bu gökkuşağı ülkesinin gururlu Müslümanları olarak diğer dinler ile barış içerisinde yaşıyorsunuz. Bunun zedelenmesine asla izin vermemelisiniz.

''Müslüman ısırıldığı delikten bir daha ısırılmaz. On binlerce insanını teröre kurban vermiş ülke olarak bu konuda hassasız. Hiçbir kardeşimizin bizim ödediğimiz bedeli ödemesini istemeyiz. Milletimiz sizlerin bu vefasını desteğini asla unutmayacaktır. Bu kanlı girişimin ardındanki FETÖ'dür. Örgüt devlet kurumlarımıza yerkleştirdiği militanlar aracılığı ile bizi tasfiye etmeye çalıştı. Bunlar olamayınca darbe eylemine kalkıştı.'' dedi.

''160 ülkede bunlar yaygın bir şekilde yaşıyorlar. Eğitim kurumlarını kullanarak çocukları bu şekilde eğitiyor, oradaki yönetimi de bu şekilde ele geçirmeye çalışıyorlar. Güney Afrika'da da bunu yapıyorlar. Aynı şeyi burada yapıyorlar. Yalanı bunlar kadar rahat kullanan yok. Bunların anlayışında üçgen vardır. İbadet, ticaret ihanet. Müslümanlar arasında, çocuklarını bunların okuluna gönderen varsa evlatlarını ne kadar erken kurtarırsalar o kadar iyidir.''

''Eğitim için Türkiye'yi tercih edin"

Erdoğan, ''Türkiye olarak yaşadığımız onca acıya ihanete rağmen bu örgüt ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Güney Afrika'da da bu fitne yapının kapatılması için gereken adımı attık atıyoruz, atacağız. Sizler de bunlara prim vermeyin. Türkiye'yi ziyaret etmenizi, çocuklarınızın eğitimi için Türkiye'yi tercih etmenizi sizlerden rica ediyorum.'' dedi.