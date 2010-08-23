Güney Afrika'da grev devam ediyor

T24- Güney Afrika'da, mahkemenin acil servislerde greve gidilmesini yasaklama kararı almasına rağmen, 1 milyona yakın kamu görevlisi işi bırakma eylemini sürdürüyor.



Ülkede hastane, okul ve mahkemelerde hizmet verilmiyor.



Güney Afrika gazeteleri, altıncı gününe giren grevler yüzünden bazı ölümler olduğunu yazdı, ancak yetkililer bu yoldaki haberleri doğrulamaya yanaşmıyor.



Durban kentinde düzenlenen gösteriler sırasında, polis, grevci sağlık personeline kauçuk mermiyle ateş açtı; birçok gösterici yaralandı. Durban'daki Addington Hastanesi dışında vurulan kişilerin, personelin hastaneye girişini engellemekte oldukları belirtildi.



Polis ateşiyle kalçasından yaralanan Buhle Ntsele adlı hemşireyse, protesto gösterisinin aslında barışçı geçmekte olduğunu söyledi.



Güney Afrika ordusu âcil sağlık hizmetlerinin faaliyetini sürdürebilmek için birçok hastaneye askerî sağlık personeli yerleştirdi.



Ülkedeki sendikalar, ücret anlaşmazlığı yüzünden, geçen Çarşamba günü greve başlamıştı.



Hükümet, Cumartesi günü mahkemeden grevi yasadışı ilan eden bir karar çıkartmış, bu karar derhal sendikalarca kınanmıştı.



Güney Afrika İşçi Sendikaları Kongresi sözcüsü Mugwena Maluleke, hafta sonunda BBC'ye yaptığı açıklamada, sendika üyesi kamu çalışanlarından işbaşı yapmalarının istenmeyeceğini söylemişti.



Maluleke, "Yaşadığımız büyük zorluklara dikkat çekmemiz gerekiyor. Üyelerimizden bina girişlerinde herhangi bir engel yaratmamalarını ve gözdağı vermemelerini istedik." dedi.



Güney Afrika'daki kamu çalışanları grevine bugün bir öğretmen sendikasının daha katılması bekleniyor.



Hükümet kamu çalışanlarına yüzde 7 oranında maaş artışı önerdi. Güney Afrika İşçi Sendikaları Kongresi'ne bağlı sendikalarsa yüzde 8,6'lık bir zam istiyor.



Güney Afrika hükümeti, enflasyonun iki katı tutarında bir zamma gidemeyeceğini savunuyor.

Cumhurbaşkanı Jacob Zuma sendikaların grev hakkını savundu; ancak şiddet ve yıldırma eylemlerine son vermelerini istedi