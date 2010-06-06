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Spor

Güney Afrika'da Dünya Kupası öncesi izdiham: 20 yaralı

Kuzey Kore ile Nijerya arasında oynanan 2010 Dünya Kupası hazırlık maçında izdiham çıktı.

06 Haziran 2010 03:00

T24 - Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde Kuzey Kore ile Nijerya arasında oynanan 2010 Dünya Kupası hazırlık maçında çıkan izdiham sonucu 20 kişi yaralandı.





Polis, stadyumun kapısındaki izdihamda bazı polislerin de yaralandığını belirterek, durumun kontrol altında olduğunu ve talihsiz kaza nedeniyle verilen 20 dakika aradan sonra maçın devam ettiğini kaydetti.


İzdihamın, ücretsiz dağıtılan biletler yüzende çıktığı belirtildi.


Johannesburg'un dış semtlerinde çok sayıda Nijerya kökenli göçmen yaşıyor.

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