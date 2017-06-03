Güney Afrika'da dağda kaybolan UNICEF direktörünün cesedi bulundu

Güney Afrika’ya tatil için gelen ve 21 Mart'tan beri kayıp olan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İnsan Kaynakları Ortak Direktörü Charlotte Nikoi’nin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Ülke basınına göre, Cape Town’a evlilik yıldönümünü kutlamak için ailesiyle birlikte gelen Nikoi, 21 Mart tarihinden beri kayıptı.

UNICEF sözcüsü Najwa Mikki yaptığı açıklamada “Nikoi bir Gana vatandaşı ve Amerika merkezli UNICEF ofisinde 18 yıldır çalışıyordu. Ölümünden dolayı UNICEF olarak büyük üzüntü duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Afrikalı yetkililer Nikoi'nin ölüm nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.