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Dünya

Güney Afrika'da 4 gazeteciye silahlı soygun

2010 Dünya Kupası'nı izlemek için Güney Afrika'ya giden bir grup gazetecinin, silahlı kişiler tarafından soyulduğu bildirildi.

09 Haziran 2010 03:00

T24 - 2010 Dünya Kupası'nı izlemek için Güney Afrika'ya giden bir grup gazetecinin, silahlı kişiler tarafından soyulduğu bildirildi.


Portekiz Milli Takımı'nı izleyen Portekizli gazetecilerin olduğu otelin bazı odalarına giren silahlı kişilerin 3'ü Portekizli, 1'i İspanyol 4 gazeteciyi soyduğu belirtildi. Portekizli gazeteciler, 2 kişi tarafından kafalarına silah dayandığını söylerken, İspanya'nın Marca gazetesi adına çalışan Miguel Serrano uykudayken soyulduğunu ifade etti.


Güney Afrika polisinin hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.


Bu arada, Dünya Kupası organizasyonu yapan yetkililerin, gazetecilere akşam sokağa çıkmama ve her zaman güvenli yerlerde dolaşmaları tavsiyesinde bulunduğu kaydedildi.

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