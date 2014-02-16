T24 LogoT24 Logo
Dünya

Güney Afrika'da 200 madenci göçük altında kaldı

Kötü çalışma şartlarıyla sık sık gündeme gelen Güney Afrika'da yasadışı altın madeninde çalışan 200'den fazla işçi göçük altında kaldı

16 Şubat 2014 20:14

Güney Afrika’nın Johannesburg kenti yakınındaki yasadışı altın madeninde çalışan 200’den fazla işçinin göçük altında kaldığı iddia edildi.

AFP’ye konuşan acil durum servisi yetkilisi yeraltında kalan 30 işçiyle iletişime geçildiğini, onlardan alınan bilgiye göre 200 kadar daha madencinin göçük altında olduğu öğrenildi.

Belediye yetkilileri ise yalnızca 30 işçinin toprak altında olduğunu doğruladı.

Benoni bölgesinde bulunan bir kriket stadyumunun arkasında kazısına devam edilen yasadışı madende çalışanların, Cumartesi günü yer altına indiği öğrenildi.

Belediye kurtarma ekipleri iyi bir kaya parçasının düşerek madencilerin çıkış yolunu tıkadığını belirtti.
Madencileri kurtarma çalışması devam ediyor.

 

ETİKETLER

güney afrikamadenmadencilikgöçükişçihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24