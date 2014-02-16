Güney Afrika'da 200 madenci göçük altında kaldı

Güney Afrika’nın Johannesburg kenti yakınındaki yasadışı altın madeninde çalışan 200’den fazla işçinin göçük altında kaldığı iddia edildi.

AFP’ye konuşan acil durum servisi yetkilisi yeraltında kalan 30 işçiyle iletişime geçildiğini, onlardan alınan bilgiye göre 200 kadar daha madencinin göçük altında olduğu öğrenildi.

Belediye yetkilileri ise yalnızca 30 işçinin toprak altında olduğunu doğruladı.

Benoni bölgesinde bulunan bir kriket stadyumunun arkasında kazısına devam edilen yasadışı madende çalışanların, Cumartesi günü yer altına indiği öğrenildi.

Belediye kurtarma ekipleri iyi bir kaya parçasının düşerek madencilerin çıkış yolunu tıkadığını belirtti.

Madencileri kurtarma çalışması devam ediyor.