T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Güney Afrika Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılıyor

Güney Afrika, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılmak için düğmeye bastı. Afrika ülkeleri, mahkemenin kendilerine önyargılı davrandığını öne sürüyor.

21 Ekim 2016 16:38

Güney Afrika, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (ICC) ayrılma sürecini resmen başlattı.

Güney Afrika basını, diplomatlar tarafından Birleşmiş Milletler'e bu konuda bilgi verildiğini belirterek, ICC'nin Afrika ülkelerine karşı önyargılı olmakla suçlandığını bildirdi.

Güney Afrika, geçen yıl ICC tarafından soykırım ve savaş suçları nedeniyle aranan Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir'i tutuklamayı reddetmişti.

El Beşir, Avrupa Birliği zirvesine katılmak için Johannesburg'a gitmişti. El Beşir, Sudan'ın Darfur bölgesinde katliam yaptığı iddialarını reddediyor.

Güney Afrika basını, dışişleri bakanlığı tarafından imzalanan ayrılma başvurusu belgesinin bir kopyasını ele geçirdiklerini öne sürdü.

Belgede, "Güney Afrika Cumhuriyeti, bazı zamanlarda çatışmaların barışçıl yollardan çözülmesine dair yükümlülüklerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yaptığı yorumlara ayrılık taşıdığını tespit etmiştir" denildi.

İki hafta önce de bir diğer Afrika ülkesi Burundi mahkemeden çıkmak istediğini açıklayan ilk ülke olmuştu.

Afrika Birliği de üyelerine kıtaya karşı önyargılı davrandığı gerekçesiyle ICC ile işbirliği yapmamalarını istemişti.

ICC, 2002 yılında kuruldu ve şu anda 124 üyesi bulunuyor. Bu mahkeme; soykırım, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve savaş suçlarını yargılamak için daimi uluslararası yetkiye sahip tek yargı organı olma özelliğini taşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Güney Afrika Uluslararası Ceza MahkemesiAfrikaAfrika Uluslararası Ceza MahkemesiBirleşmiş MilletlerICC AfrikaICCSudan Devlet BaşkanıBeşirBeşir Avrupa BirliğiJohannesburgEl Beşir Sudan DarfurAfrika Cumhuriyeti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24