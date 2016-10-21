Güney Afrika Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ayrılıyor

Güney Afrika, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (ICC) ayrılma sürecini resmen başlattı.

Güney Afrika basını, diplomatlar tarafından Birleşmiş Milletler'e bu konuda bilgi verildiğini belirterek, ICC'nin Afrika ülkelerine karşı önyargılı olmakla suçlandığını bildirdi.

Güney Afrika, geçen yıl ICC tarafından soykırım ve savaş suçları nedeniyle aranan Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir'i tutuklamayı reddetmişti.

El Beşir, Avrupa Birliği zirvesine katılmak için Johannesburg'a gitmişti. El Beşir, Sudan'ın Darfur bölgesinde katliam yaptığı iddialarını reddediyor.

Güney Afrika basını, dışişleri bakanlığı tarafından imzalanan ayrılma başvurusu belgesinin bir kopyasını ele geçirdiklerini öne sürdü.

Belgede, "Güney Afrika Cumhuriyeti, bazı zamanlarda çatışmaların barışçıl yollardan çözülmesine dair yükümlülüklerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yaptığı yorumlara ayrılık taşıdığını tespit etmiştir" denildi.

İki hafta önce de bir diğer Afrika ülkesi Burundi mahkemeden çıkmak istediğini açıklayan ilk ülke olmuştu.

Afrika Birliği de üyelerine kıtaya karşı önyargılı davrandığı gerekçesiyle ICC ile işbirliği yapmamalarını istemişti.

ICC, 2002 yılında kuruldu ve şu anda 124 üyesi bulunuyor. Bu mahkeme; soykırım, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve savaş suçlarını yargılamak için daimi uluslararası yetkiye sahip tek yargı organı olma özelliğini taşıyor.