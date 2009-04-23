Güney Afrika seçiminde ANC önde

Güney Afrika'da dün yapılan seçimlerden sonra oy sayımı sürerken, ilk sonuçlara göre, tahmin edildiği gibi iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) önde gidiyor.



Ülkedeki beyaz ırkçı yönetimin sona ermesiyle 1994'ten bu yana 4'üncü kez yapılan ve yaklaşık 23 milyon seçmenin oy kullandığı seçim sonrası oyların henüz yüzde 1'inden biraz fazlası sayıldı.



Açıklanan ilk sonuçlara göre ANC oyların yüzde 53,3'ünü, en yakın rakibi Demokratik İttifak ise yüzde 27,7'sini aldı. ANC'den ayrılanlar tarafından kurulan Halkın Kongresi (COPE) ise beklentilerin aksine yüzde 7,2 gibi düşük oranda kaldı.



Kesin sonuçların yarından önce açıklanması beklenmiyor.



Öte yandan, COPE'nin üst düzey bir yetkilisi dün evinde öldürüldü.



COPE Sözcüsü, parti yetkilisinin evinde karısı ve çocuklarıyla olduğu sırada silahlı 3 kişi tarafından saldırıya uğradığını belirterek, olayın siyasi bir cinayet olduğunu savundu.

