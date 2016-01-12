“Güney Afrika Randı’ndan sonraki hedef Türk Lirası olabilir”

Tokyo'da perakende döviz aracı kurumu Gaitame Online'ın döviz danışmanı Masakazu Satou, Orta Doğu'daki siyasi istikrarsızlıktan dolayı, Türk Lirası'nda Japon perakende yatırımcılar tarafından alınan "uzun" pozisyonların çoğunluğunun, Güney Arfika randından sonra satışların bir sonraki kurbanı olabileceğini söyledi.

Bloomberg News haberine göre, Tokyo'da sabah saatlerinin marj pozisyonlarının belirlendiği dönem olma eğilimi gösterdiğini belirten Satau, Japon perakende yatırımcılarının rand/yen paritesinde, düşüşün hızlanmasına karşın uzun pozisyona girdiklerini ve bunun da zararların artmasına ve zarar kes işlemlerinin tetiklenmesine neden olduğunu sözlerine ekledi.

Rand'da yüzde 9'luk sert düşüş

Güney Afrika Randı, Çin'deki kargaşa ve ABD hisselerindeki düşüşün etkisiyle Pazartesi günü yedi yılın en sert düşüşünü gerçekleştirdi.

Rand, Standard & Poor's 500 Endeksi'nde kayıpların geçtiğimiz hafta yüzde 6'yı aşmasıyla, Ekim 2008'den bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirerek yüzde 9 değer kaybetti. Aylık volatilite, 3.93 yüzde puanı artarak yüzde 23.83 seviyesine yükseldi.

Geçtiğimiz yıl yüzde 25 değer kaybeden Güney Afrika parası, emtia fiyatlarındaki düşüşten, ekonomideki yavaş büyümeden ve ABD'de yükselen faizlerden etkilenmişti.