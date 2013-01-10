Güney Afrika polisinden grevci tarım işçilerine operasyon

Güney Afrika'nın şaraplık üzüm üretim bölgesi Western Cape'de günlük ücretlerinin iki kat artırılarak 17 dolara çıkarılmasını isteyen işçileri dağıtmak için polis, kauçuk mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Bağlarda grevi önlemek amacıyla işçi sendikalarıyla işveren temsilcileri arasında süren görüşmeler hafta başında başarısızlıkla sonuçlanmış, tarım işçileri Cape Town dışındaki De Doorns yöresindeki yollarda barikat kurup polise taşlı saldırıya girişmişti.

Güvenlik güçlerinin sözcüsü Andre Traut, Western Cape bölgesindeki operasyonlarda özel birimlerin görevlendirildiğini ve 50 kadar protestocunun gözaltına alındığını belirtti.

Tarım İşçileri Birliği Genel Sekreteri Nosey Pieterse ise, "Apaçık ırkçılık ve beyaz küstahlığıyla karşılaştık." şeklinde konuştu.

Güney Afrika'da beyaz azınlık yönetiminin sona ermesinden 18 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen, işçi-işveren ilişkilerinde sık sık ırksal gerilimlere tanık olunuyor. Tarımsal alanların çoğu hala beyazların elinde, tarım işçileri ise genellikle siyahlar.

Muhabirler, Güney Afrika'da milyarlarca dolarlık şarapçılık üretiminin yapıldığı ve aynı zamanda gözde bir turizm bölgesi olan Cape Town'da toplumsal eşitsizliğin açıkça görüldüğünü kaydediyorlar.

Genelde mevsimlik çalışarak, üzüm toplayan ve ambalajlayan işçiler günde 8 dolarlık ücretle yaşayamadıklarını söylüyor.

Reuters ajansının aktardığına göre, Üç çocuk annesi Lena Lottering, okulların açılmak üzere olduğunu ve okul forması alacak parası olmadığını anlatıyor.



47 yaşındaki Aubrey Louw da, 1970'lerden bu yana bağ ve tarlalarda çalıştığını, o zamanlar günde 45 rand (5 dolar) alırken şimdi 65 rand aldıklarını ve 150 rand istediklerini söylüyor ve toprak sahiplerinin tarım işçilerine daha fazla para verecek yerde, güvenlik görevlisi kiraladıklarını ve yeni otomobiller aldıklarını belirtiyor.



(BBCTürkçe)