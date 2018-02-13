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Deutsche Welle

Güney Afrika medyası: Zuma görevden alındı

Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma'nın partisi tarafından görevden alındığı bildirildi. Jacob Zuma hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddediyordu.

13 Şubat 2018 12:46

Güney Afrika medyasında yer alan haberlere göre, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) maraton oturumun ardından adı yolsuzluk olaylarına karışan tartışmalı Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın görevden alınmasını kararlaştırdı. ANC'nin 80 üyeden oluşan genişletilmiş yönetim kurulunun Zuma'nın görüşüldüğü toplantısı 13 saat sürdü.

Parti kararının Devlet Başkanı'na iletileceği ve 75 yaşındaki Zuma'nın karara vereceği yanıtın bekleneceği açıklandı. Güney Afrika medyasında çıkan haberler resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

News24 adlı internet haber sitesi Zuma'nın istifa etmeyeceğini açıklaması üzerine parti yönetiminin bu kararı aldığını duyuran kaynaklara atıfta bulundu. Haberde Jacob Zuma'nın Başkan Yardımcısı Cyril Ramaphosa ile yaptığı görüşmede görevi bırakmayı kabul ettiği, ancak üç ay daha başkanlığı sürdürmek istediğini söylediği yer aldı.

Haksız kazanç iddiası

Yetkili komitenin bu isteği geri çevirdiği bildirildi. Times gazetesi 13 saatlik yönetim kurulu toplantısının sert tartışmalara sahne olduğunu yazdı.

ANC Genel Başkanı ve görevdeki Başkan Yardımcısı Ramaphosa Pazar günkü bir mitingde yönetim kurulunun ulusun çıkarı için görev değişikliği sürecini bir an önce başlatacağını söylemişti. 65 yaşındaki Ramaphosa'nın Zuma'nın yerine geçmesi bekleniyor.

Zuma özel ikametgâhının tadilatında usulsüzlük yapmak ve dost bir aileye ait şirkete ihale verip yakın çevresine siyaset ve kamu işletmeleri üzerinde nüfuz kazandırdığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Zuma ise hakkındaki iddiaları geri çevirmişti.

DW, dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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