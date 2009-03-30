Güney Afrika düşünülebilir





517 Portekiz - Güney Afrika (2) 6.00

Kupona aldığım Güney Afrika ise Dünya Kupası kendi evinde yapılacağı için her hazırlık maçını ciddiye almaktadır. Ve galibiyet için oynuyor. Bu orandan Güney Afrika'ya oynamak iyi kar getirebilir.



523 Güney Kore - Korea DPR (2) 4.75

Bu maçın tahmini kolay değil. Beraberlik ağır bassa bile Kuzey Kore bulacağı bir golle kazanabilirde. Bu orandan neden denenmesin ki.



535 Norveç - Finlandiya (2) 3.75

Finlandiya daha formda bir ekip. Güzel oranı ile sistem kuponuna alınabilir.



Ve bu maçlardan oluşan sistem kuponum;



bricci1965 Sistem Kuponu 1;

503 İspanya U21 - İsveç U21 (02) 2.55

504 Almanya U21 - Beyaz Rusya U21 (02) 3.41

517 Portekiz - Güney Afrika (2) 6.00

523 Güney Kore - Korea DPR (2) 4.75

535 Norveç - Finlandiya (2) 3.75

sistem 4,5 (6 TL)





Güney Amerika maçları baştan 3 gol adaylarıdır. Savunma yapacak takım pek yok gibi. Zaten yıldız oyuncularda forvet hattındaki oyunculardır.



Kupona aldığım 2 Güney Amerika ülkeleri arasındaki maçlarda maçlarda 3 den az gol olması mucize olur. Her ne kadar Paraguay grupta lider olsa bile Ekvador rakımın avantajı ile maçtan 3 puan ile ayrılır.



Kuzey İrlanda ise rakibinden daha iyi bir ekip.

Bosna Hersek maçına açılan bu oran ise gerçekten şaşırtıcı.

3 gün önce oynanan maçta 4-2 Bosna Hersek lehine sonuçlanmıştı.



Bu 5 maçtan da sürpriz beklememekteyim.

Yine de olur ya diyerek bir hatada bile iddaadan para alabilmek için sistem kuponu yapmakta yarar var.



bricci1965 Sistem Kuponu 2;



520 Venezuella - Kolombiya (Üst) 1.90

549 Bosna & Hersek - Belçika (Üst) 1.80

551 Kuzey İrlanda - Slovenya (1) 2.00

560 Şili - Uruguay (Üst) 1.80

558 Ekvador - Paraguay (1) 1.90

sistem 4,5 (6 TL)



*futbolcafe.com katkılarıyla hazırlanmıştı