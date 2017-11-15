Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma: Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe ev hapsinde

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, Zimbabve ordusunun ülkenin kontrolüne ele almasının ardından Zimbabve lideri Robert Mugabe'nin ev hapsinde olduğunu duyurdu. Güney Afrika kriz nedeniyle Zimbabve'ye bakan düzeyinde temsilcilerini göndereceğini açıkladı.

Güney Afika hükümetinden yapılan açıklamada, "Zuma bugün sabah saatlerinde Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe ile telefonla görüştü. Mugabe kendi evinde ev hapsinde olduğunu ancak iyi olduğunu söyledi" dendi.

Sputnik'in haberine göre, Güney Afrika'nın kriz nedeniyle Mugabe ve askerlerle görüşmeleri için Zimbabve'ye savunma ve devlet güvenliği bakanlarını göndereceği açıklandı.

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"Mugabe'nin eşi dün gece kaçtı"

Diğer taraftan Mugabe'nin eşi Grace Mugabe'nin dün gece Namibya'ya kaçtığı öne sürüldü. Ancak ordu bu iddiayı henüz doğrulamadı.

"Darbe değil kansız geçiş"

​Zimbabve'de iktidardaki parti 'Afrika Ulusal Birliği- Yurtsever Cephe' (ZANU-PF) ise ülkede darbe değil 'kansız geçiş'in yaşandığını açıkladı.

Parti, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Darbe yok sadece yozlaşmış, sahtekâr kişilerin tutuklandığı ve karısı tarafından kullanılan yaşlı bir adamın gözaltına alındığı bir kansız geçiş var" ifadelerini kullandı.

"Mugabe istifaya hazırlanıyor"

Güney Afrika merkezli insternet sitesi News24 ise üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, 'Mugabe'nin istifaya hazırlandığını' duyurdu.