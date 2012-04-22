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Dünya

Güney Afrika devlet başkanı altıncı kez evlendi

70 yaşındaki Jacob Zuma, Bongi Ngema'yla evlendi

22 Nisan 2012 13:03

Güney Afrika’nın 70 yaşındaki devlet başkanı Jacob Zuma, önceki gün altıncı kez evlendi.

Aktivist, aynı zamanda iş kadını olan Bongi Ngema, uzun süredir birlikte olduğu, yabancı gezilerde eşlik ettiği Zuma’nın dördüncü eşi oldu. Memleketi Nkandla’da düzenlenen “umgcagco” adı verilen geleneksel düğün töreninde Zuma yine kaplan postu giyindi, yeni eşiyle dans etti. Düğüne Zuma’nın diğer eşleri Sizakele Zuma, Nompumelelo Ntuli-Zuma ve Tobeka Madiba-Zuma da katıldı.


21 çocuğu var


Zuma’nın bir evliliği boşanmayla sonuçlanmış, Kate Mantsho-Zuma isimli başka bir eşi ise 2000 yılında intihar etmişti. Devlet başkanın biri yeni eşi Ngema’dan olmak üzere toplam 21 çocuğu var.

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