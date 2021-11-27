Güney Afrika'dan seyahat kısıtlamalarına tepki: Omicron'u erken tespit ettik diye cezalandırıldık

Güney Afrika, yeni Omicron varyantını erken tespit ettiklerinden dolayı kendilerine uygulanan seyahat kısıtlamalarının 'cezalandırılma' anlamına geldiğini duyurdu.

Yeni varyantın diğer ülkelerde de tespit edildiğini hatırlatan Dışişleri Bakanlığı, "onlara verilen küresel tepkinin Güney Afrika'dan tamamen farklı" olduğunu kaydetti.

Euronews'in haberine göre; Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Bu son seyahat yasakları, yeni varyantları daha hızlı tespit etme yeteneği nedeniyle Güney Afrika'yı cezalandırmaya benziyor. Mükemmel bilim alkışlanmalı; cezalandırılmamalı" dedi.

Hükümet, seyahat yasağı koyan ülkelerle, politikalarını gözden geçirmeleri için temas halinde olduklarını kaydetti.

Seyahat yasakları ve kısıtlamalara eleştiri

Haberin duyurulmasının ardından bazı ülkelerin Güney Afrika'ya uyguladığı seyahat yasakları ve kısıtlamalarının turizme ve ekonominin diğer sektörlerine zarar verecek olması eleştiriliyor.

Reuters'ın haberinde Güney Afrika'nın Koronavirüs varyantlarını ve mutasyonlarını erken tespit etmeyi başaran dünyanın en iyi epidemiyologlarından ve bilim adamlarından bazılarına sahip olduğu ifade ediliyor.

DSÖ, hızla yayılma tehlikesine vurgu yaptı

Omicron varyantı Güney Afrika'nın ardından İngiltere, Belçika, Botsvana, İsrail ve Hong Kong'da tespit edildi.

Birçok ülke, cuma ve cumartesi günü Güney Afrika ve bölgedeki diğer ülkelere seyahat kısıtlamalarını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Omicron adını verdiği yeni Koronavirüs varyantının hızla yayılma tehlikesinin olduğu ifade ediliyor.

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