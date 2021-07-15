Güney Afrika'da protestolara karşı 25 bin asker konuşlandırılması gündemde

T24 Dış Haberler

Güney Afrika’da eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın tutuklanmasının ardından başlayan protestoları bastırmak için hükümetin 25 bin asker görevlendirmeyi planladığı öğrenildi.

6. gününe giren protestoların tarım, üretim ve petrol rafinerilerinin işleyişini etkilemesinin ardından ülkede gıda ve yakıt kıtlığı yaşanabileceğine dair endişeler ortaya çıktı.

Protestoların başlamasından bu yana 72 kişi hayatını kaybetti ve bin 200 kişi gözaltına alındı. Bazı bölgelerde yağma olayları da yaşandı.

Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula çarşamba günü parlamentoya yaptığı açıklamada protestolara karşı konuşlandırılan asker sayısının 5 binden 25 bine çıkarılması için başvuruda bulunduğunu belirtti.

Bakan, askerlerin ne zaman sokaklarda olacağıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.