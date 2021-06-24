Güney Afrika’da iki kardeşten 3,6 milyar dolarlık Bitcoin vurgunu

Afrika kıtasının en büyük kripto-para platformu Africrypt’in sahibi olan 17 ve 20 yaşındaki iki kardeş, kullanıcıların 3,6 milyar dolarlık Bitcoin ile ortadan kayboldu.

Afrika kıtasının en büyük kripto-para platformu Güney Afrika merkezli Africrypt, geçtiğimiz nisan ayında faaliyetlerini durdurmuş, Africrypt’in sahibi olan iki kardeş 17 yaşındaki Ameer Cajee ve 20 yaşındaki Raees Cajee ise “hack” kurbanı olduklarını iddia etmişti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Müşterilerin yasal yollara başvurmaları anlaşılabilir. Ancak bunun yalnızca iyileşme sürecini geciktireceğini kabul etmelerini rica ediyoruz” ifadelerini yer verilmişti.

Açıklamanın ardından birçok yatırımcılar dava açmaktan vazgeçerken, iki kardeşin 3,6 milyar dolar değerinde Bitcoin ile ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. Africrypt işlemlerini inceleyen uzmanlar, kullanıcıların hesaplarındaki Bitcoinlerin dijital cüzdanlarından ve hesaplarından yasadışı şekilde transfer edildiği ortaya çıktığını ve ciddi varlık parçalanması nedeniyle Bitcoinlerin izlenemez hale getirildiği tespit edildi.