T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

Güney Afrika'da aslanlar yollara çıktı

Ülkede Nisan sonuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor

16 Nisan 2020 17:47

Güney Afrika'nın her yıl binlerce turist çeken Kruger Ulusal Parkı'ndaki aslanlar, parkın yanından geçen ve normalde ziyaretçilerin karavan ya da arabalarını park ettiği yola çıktı.

Bir süre burada gezen aslanlar, daha sonra boş yolda dinlemeye başladı.

Kruger Ulusal Parkı'nda çalışan bir görevli, aslanların fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Ülkede Nisan sonuna kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ulusal parkların tümü ziyaretçilere kapalı.

Bugüne kadar 2 bin 500'ün üzerinde vaka görülen Güney Afrika'da, koronavirüs sebebiyle 34 kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

aslanGüney AfrikaUlusal ParkKoronavirüsKoronavirüs Güney Afrika
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24