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Dünya

Güney Afrika, cumhurbaşkanının istifasını istiyor

Zuma'nın iktidarda olduğu dönem rüşvet skandallarıyla çalkalandı, ekonomi duraksadı

13 Şubat 2018 18:35

Güney Afrika'da iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) 13 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Jacob Zuma’nın istifasını istemeyi kararlaştırdı.

Financial Times’da yer alan habere göre ANC, Zuma'nın "Skandallarla dolu iktidarını sonlandırarak, ANC'nin liderliğine geçen Aralık ayında seçilen Cyril Ramaphosa’nın cumhurbaşkanlığı görevine getirilmesini" isteyecek.

ANC'nin yönetici komitesi haftalardır devam eden politik felç ve parti liderlerinin Cumhurbaşkanı'nı istifaya çağırdığı süreç sonrası gerçekleştirilen 13 saat süren bir toplantıda Zuma’yı istifaya çağırmaya karar verdi. Zuma’nın iktidarda olduğu dönem rüşvet skandallarıyla çalkalandı, ekonomi duraksadı ve ANC'ye halkın desteği azaldı.

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