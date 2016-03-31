Güney Afrika Cumhurbaşkanı anayasayı ihlalden suçlu bulundu

Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, malikanesine yaptırdığı pahalı tadilatın masrafını devlete fatura eden Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'yı anayasayı ihlalden suçlu buldu.

Anayasa Mahkemesi, yolsuzlukla mücadele komisyonunun raporundaki iddiaları teyit etti ve Zuma'yı milyonlarca doları bulan tadilat masrafının, güvenlikle ilgili olmayan kalemlere dair bölümünü hazineye ödememekle suçladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Mogoeng Mogoeng, Zuma'nın "Anayasayı koruma, kollama ve anayasaya saygı gösterme" ilkelerine aykırı davrandığını da söyledi.

Mahkeme, Zuma'nın 'şaibeli yollardan edindiği servet' ile KwaZulu-Natal'deki Nkandla'da bulunan malikanesine yüzme havuzu ve amfitiyatro yaptırmasını eleştirerek, Cumhurbaşkanı'nın tadilat masraflarını geri ödemesi gerektiğine hükmetti.

Zuma'nın geri ödeyeceği tutarı Hazine belirleyecek. Ödemenin 105 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

Mahkeme, iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi'nin ağırlıkta bulunduğu parlamentoyu da harcamalar konusunda Zuma'nın üzerine gitmemekle suçladı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı, Zuma'nın başkanlıktan alınması için çaba göstereceğini söyleyen muhalefetin zaferi olarak niteleniyor.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Zuma'nın Anayasa Mahkemesi kararına saygı duyduğu, kararı değerlendirip istişarelerde bulunduktan sonra atacağı adımı belirleyeceği kaydedildi.

Muhalefetteki Demokratik İttifak ise, derhal Zuma'nın görevden alınması için çalışmaya başlayacağını duyurdu.