Güney Afrika avarajla kupaya veda etti

T24 - Güney Afrika, A Grubu'ndaki son maçında Fransa'yı 2-1 mağlup etmesine rağmen averaj farkıyla grubunu 3. sırada bitirdi ve ev sahibi olduğu turnuvaya veda etti.



Dünya Kupası A Grubu’nda 1’er puanı bulunan Fransa ile ev sahibi Güney Afrika, Free State Stadı’nda kozlarını paylaştı.



Güney Afrika rakibi 2-1'lik sonuçla mağlup etmesine rağmen, 4 puan ve averajla Meksika'nın gerisinde kalarak grubu üçüncü sırada bitirdi ve elendi. Fransa ise grup sonuncusu olarak turnuvaya veda etti.



İkinci tur vizesi alabilmek için Uruguay-Meksika maçının sonucunu beklemek zorunda olan İki takımın mücadelesine Fransa daha etkili başladı.



Karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında Gignac ile net bir pozisyon yakalayan Fransa’ya kaleci Josep geçit vermedi.



Kanatlardan yapılan ortalarla rakip kalede etkili olmaya çalışan Güney Afrika’da gol perdesini 19. dakikada Khumalo açtı. Tshabalala’nın kullandığı kornerde kaleci Lloris boşa çıkınca Khumalo kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.



NTV Spor'un haberine göre Golden sonra saha içinde gerginlik artarken, 25. dakikada Fransız oyuncu Gourcuff rakibiyle girdiği ikili mücadelede rakibine dirsek attığı için kırmızı kart gördü. Takım içinde yaşanan sorunlarla gündemden inmeyen Fransa, 25. dakikadan itibaren sahada 10 kişi kaldı.



Fransa’nın bir kişi eksik kalmasıyla birlikte rakip kaleye daha rahat gitmeye başlayan ve baskısını artıran Güney Afrika, 37. dakikada farkı 2’ye çıkarttı. Sol kanattan çok etkili gelen Masilela topu içeri yerden ortaladı. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Mphela rahat bir vuruşla takımının 2’inci golünü kaydetti.



İlk devrede başka gol olmazken, ev sahibi Güney Afrika soyunma odasına 2-0’lık üstünlükle gitti.



Karşılaşmanın ikinci yarısına Güney Afrika etkili girdi. 50. dakikada Tshabalala'nın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mphela'nın vuruşunda top direkten geri döndü.



Bütün riskleri alarak rakip kaleye yüklenmeye çalışan Fransa, 69. dakikada Malouda'nın kaydettiği golle farkı 1'e indirdi: 2-1.



Ancak kalan bölümde iki takım da başka gol bulamazken, Güney Afrika sahadan 2-1 galip ayrıldı.





FRANSA: 1 - GÜNEY AFRİKA: 2





Stat: Free State



Hakemler: Oscar Ruiz Acosta (Kolombiya), Abraham Gonzalez (Kolombiya), Humberto Clavijo (Kolombiya)



Fransa: Hugo Lloris, Bacary Sagna, William Gallas, Sebastien Squillaci, Gael Clichy, Alou Diarra (Dk. 82 Sidney Govou), Abou Diaby, Yoan Gourcuff, Franck Ribery, Andre-Pierre Gignac (Dk. 46 Florent Malouda), Djibril Cisse (Dk. 55 Thierry Henry)



Güney Afrika: Moeneeb Josephs, Anele Ngcongoa (Dk. 55 Siboniso Gaxa), Bongani Khumalo, Aaron Mokoena, Tsepo Masilela, MacBeth Sibaya, Thanduyise Khuboni (Dk. 78 Teko Modise), Steven Pienaar, Siphiwe Tshabalala, Katlego Mphela, Bernard Parker (Dk. 68 Siyabonga Nomvethe)



Goller: Dk. 20 Bongani Khumalo, Dk. 37 Katlego Mphela (Güney Afrika), Dk. 70 Malouda (Fransa)



Sarı kartlar: Dk. 71 Abou Diaby (Fransa)



Kırmızı kart: Dk. 27 Gourcuff (Fransa)

