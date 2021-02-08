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Dünya

Güney Afrika, AstraZeneca'nın Koronavirüs aşısını uygulamayı geçici olarak durdurdu

08 Şubat 2021 12:28

T24 Dış Haberler

Güney Afrika, yeni tip Koronavirüs varyantlarından birine karşı daha az etkili olduğunun tespit edilmesinden sonra AstraZeneca'nın geliştirdiği Koronavirüs aşısını geçici olarak uygulamayı durdurdu.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Dr. Weli Mkhize, bilim insanları aşının en etkili şekilde nasıl kullanılabileceğini tespit edene kadar geçici olarak uygulanmayacağını duyurdu.

Mkhize, bu süreçte ülkede Pfizer/BioNTech ile Johnson&Johnson aşılarının uygulanacağını belirtti.

Witwatersrand ve Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada AstraZeneca aşısının virüsün Güney Afrika varyantından hafif enfeksiyon yaşayanlara karşı çok az koruma sağladığını tespit etmişti. 

 

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