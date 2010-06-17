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Spor

GÜNEY AFRİKA: 0 - URUGUAY: 3

2010 Dünya Kupası A Grubu'nda Uruguay, kupaya ev sahipliği yapan Güney Afrika'yı 3-0 mağlup etti.

17 Haziran 2010 03:00

T24 - 2010 Dünya Kupası A Grubu'nda Uruguay, kupaya ev sahipliği yapan Güney Afrika'yı 3-0 mağlup etti.



Forlan'ın 2 gol attığı gecede Luis Suarez etkili bir oyun sergilerken Fenerbahçeli futbolcu Lugano karşılaşmanın tamamında görev yaptı. Bu sonuçla puanını 4'e çıkartan Uruguay önemli bir avantaj yakalamış oldu...

Loftus Versfeld Stadı'nda oynanan mücadeleye her iki ekipte kontrollü bir şekilde başladı. Karşılıklı ataklarla geçen zorlu mücadelede Uruguay Forlan'ın 24. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken maçın ilk yarısı bu sonuçla tamalandı.

İkinci yarıya ise daha iyi başlayan taraf Uruguay oldu. Suarez'in etkili oyunuyla rakip kaleye yüklenen Uruguay bir çok gol pozisyonuna girdi. 80. dakikada Suarez, Itumeleng tarafında düşürüldü. Maçın hakemi penaltı noktasını işaret ederken kaleci Itumeleng'e ise kırmızı kart gösterdi. Topun başına geçen Forlan skoru 2-0'a taşırken Suarez'in pasında topu ağlarla buluşturan Pereira son sözü söyledi...


GÜNEY AFRİKA: 0 - URUGUAY: 3

STAT: Loftus Versfeld

HAKEMLER: Massimo Busacca (İsviçre), Matthias Arnet (İsviçre), Francesco Buragina (İsviçre)

GÜNEY AFRİKA: Itumeleng Khune, Siboniso Gaxa, Tsepo Masilela, Bongani Khumalo, Aaron Mokoena, Reneilwe Letsholonyane (Dk.57 Surprise Moriri), Kagisho Dikgacoi, Steven Pienaar (Dk.79 Moneeb Josephs), Teko Modise, Siphiwe Tshabalala, Katlego Mphela

URUGUAY: Fernando Muslera, Diego Lugano, Diego Godin, Jorge Fucile (Dk.71 Alvaro Fernandez), Maximiliano Pereira, Diego Perez (Dk.90 Walter Gargano), Egidio Arevalo, Edison Cavani (Dk.89 Sebastian Fernandez), Alvaro Pereira, Luis Suarez, Diego Forlan

GOLLER: Dk. 24 ve 80 (penaltıdan) Diego Forlan, Dk.90 5 Alvaro Pereira (Uruguay)

SARI KARTLAR: Dk.6 Steven Pienaar, Dk.42 Kagisho Dikgacoi (Güney Afrika)

KIRMIZI KART: Dk.76 Itumeleng Khune (Güney Afrika)

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