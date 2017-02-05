Güney Afrika - Sri Lanka maçını arılar bastı!

Güney Afrika ile Sri Lanka arasında gerçekleşen kriket maçını basan Arı kolonisi karşılaşmaya ara verilmesine sebep oldu.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleşen maçta sahaya giren çok sayıda arı nedeniyle önce oyuncular yere yattı.

Bir süre sonra arıların azalmasıyla karşılaşma devam ederken arıların daha kalabalık bir şekilde geri dönmesi üzerine maça resmen ara verildi.

Bir saat beş dakika süren ara boyunca saha görevlileri yangın söndürücülerle arıları uzaklaştırmaya çalıştı.

Arıların uzaklaşmasının ardından müsabakaya devam edildi.