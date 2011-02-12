-GÜNEŞ: ZOR BİR MAÇ KAZANDIK SİVAS (A.A) - 12.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, ''Bizim için sıkıntılı bir maç oldu, çünkü bugünkü oyunumuzu karşılığı çok daha rahat bir galibiyet olması gerekirken, zor bir maç kazandık'' dedi. Güneş, maçın ardından yaptığı açıklamada, ikinci yarının iyi oynayan, ama kazanamayan iki takımın karşı karşıya geldiğini belirterek, ''Sivasspor'un sahasında oynaması sebebiyle seyirci desteğiyle maça daha arzulu, istekli başlayacağını bekliyorduk. Biz de hırslıydık, istekliydik'' diye konuştu. Golü erken bularak avantajlı duruma geçtiklerini ve bu avantajı da uzun süre koruduklarını, çok da pozisyon bulduklarını dile getirin Güneş, ''Maçın tamamına bakarsak oyun ve skor üstünlüğü bizde, ama her şeye rağmen daha farklı kazanabileceğimiz maçı puan kaybıyla bitirebilirdik, öyle bir maç oldu, değişik maç oldu. İzleyenler için heyecanlı maç oldu, ama bizim için sıkıntılı bir maç oldu'' ifadesini kullandı. İkinci yarının ilk 3 puanını aldıklarını, bu galibiyetin moral açısından iyi olduğunu anlatan Güneş, ''Ama biz de tabi bugünkü maçı tüm bu şartlara rağmen zor kazanmamız bizim eksiğimiz'' dedi. Hakemlerle ilgili soru üzerine Güneş, hakemleri şikayet ederek bir yere varılamayacağını daha önceden söylediğini, bu konularla ilgili yapılan konuşmaların seyirciyi tahrik ettiğini, futbolcuları da gerdiğini bildirdi. Güneş, hakemlerin de kendisinin de işini yaptığına işaret ederek, ''Herkes işini yapsın, seyirci işini yapsın, futbol güzel olur'' dedi. Güney Kore'de görev yaptığı sırada hakemlerle ilgili yaptığı açıklamalara değinen Güneş, futbol oynatmaya izin veren, çabuk oynatan, sertliğe ve zaman geçirmeye izin vermeyen hakemleri tebrik ettiği belirterek, şöyle devam etti: ''Bunun dışında hakemleri eleştirecek bir konu yok. Çünkü futbolun hızlı oynanması için hakemlere ihtiyaç var, ben bunları söyledim. Schuster ile ilgili, Hagi ile ilgili bir ifade kullanmadım ki, ben yabancıydım, orada bunları söylüyordum hakemlerle ilgili daha hızlı oynansın diye, aynı şeyi yabancı olan Schuster ile Hagi söyledi. Orada kulak misafiri oldular, aldıkları alıntılarla ben Schuster'i ve Hagi'yi suçlamışım diye yazdılar. Böyle bir ifadem yok ki. Söylediğimden de anlaşılan buysa Türkiye'nin sıkıntısı bu...'' -SİVASSPOR CEPHESİ- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise maça puan ve puanlar için çıktıklarını belirterek, ''Mücadele gerekiyorsa mücadeleyi de yaptık. Futbol oynamak gerekiyorsa futbolu da oynadık. Ama maalesef haftalardan beri yediğimiz çok basit goller var. Bugün aynısını tekrarladık. Bana göre bir amatör takımın bile yememesi gereken aynı tipte golü yedik. Santra yapılırken kontrataktan gol yememiz hakikaten inanılacak gibi değil'' dedi. Haftalardan beri çok basit goller yediklerini anlatan Çalımbay, bu konuda çalışmalar yapmalarına rağmen bir türlü buna engel olamadıklarını söyledi.