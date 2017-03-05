Güneş'ten Quaresma'ya: Neye tepki gösterdiğini gelsin anlatsın

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, "Oynan futboldan memnun kaldınız mı?" sorusuna, "Hangi açıdan baktığınıza bağlı. Oyuna tamamen hakim olan taraf bizdik. Tek taraflı oynayan bir takım vardı. Bunu da iyi başardık. Hem alanda, hem adam markajında pes etmeyen oynadık. Baştan sona kadar sabırlı oynadık. Temel ilkelerde doğru işleri yaptık ama yavaş oynadık. Bugün hareketli ve tek top oynama anlayışında eksik kaldık. Ortayı daha fazla kapattılar. Biz de kanatlardan yüklenmeyi seçtik ve golü böyle bulduk. Tabi hücumda varyasyonları az yaptık."

"Böyle maçlar oynayacağız"

"3 puan sevindirici. Kendi sahamızda bu tür maçlar oynayacağız. Rakipler direnecek. Bunları aşacak gücümüz var. Bugün zor oldu ama kazanmak için oynayan taraf, oyuna hakim olan taraf bizdik. Az pozisyon bulmamıza rağmen."

"Kayıplarımız şu, iki cezalı oyuncumuz ve sakatlanan oyuncumuz var. 3 puan sevindirici. Hücumda biraz daha etkili olmak zorundayız. Savunmadaki oyuncular hem savunma yaptı, hem de hücuma destek olmaya çalıştılar. 3 puan sevindirici ama eksiklerimiz var."

"Quaresma'nın kime tepki verdiğini bilmiyorum. Gelsin anlatsın"

"Quaresma'nın neleri düşündüğünü bilmiyorum. Olumsuz bir tepki olacağını sanmıyorum. Takımın bir parçası olarak görevlerini biliyor. Attığımız golde katkısı var. Tepkiyi kime verdi bilmiyorum. Belki tribünde tanıdıkları var, kolundaki ağırlık yaptı ve attı belki. Gereksiz bunlar. Düzeltmesi gerekiyor. Yaşı genç değil ama olsun. Anlatsın dinleriz. Bizim işimiz dinlemek."