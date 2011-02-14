-GÜNEŞ'TEN BİRLİK MESAJI TRABZON (A.A) - 14.02.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, başarının anahtarının birliktelik olduğunu söyledi. Güneş, Trabzonspor Dergisi'nin bu ayki sayısında yayımlanan yazısında, ligin uzun bir maraton olduğunu ve yarısını yeni geçtiklerini kaydetti. İlkeli, cesur, keyif alan ve keyif veren bir futbol oynayıp, aldıkları sonuçlarla yukarı çıkma hedeflerini gerçekleştirdiklerini anlatan Güneş, bu hedeflerinden herhangi bir sapmanın söz konusu olmadığını belirtti. Ligde hedeflerini sürdürdüklerini, ancak kupadan elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Güneş, şöyle devam etti: ''Biz ligin ikinci yarısı öncesinde elde ettiğimiz avantaja güvenerek yola çıkmadık. Kendimize güvendik. Olumlu yönleri fazla bir takım olarak artılarımızı kenara atamayız. Sadece saha içinde değil, saha dışında da uğraşacak gücümüz var. Ama biz saha içinde kalmak istiyoruz. Pozitif düşünceye sahibiz. Bunu çalışarak ortaya koymak, hayallerimize bu şekilde kavuşmak istiyoruz.'' Camia olarak birbirlerine yardım ederek bugünlere geldiklerini kaydeden Güneş, ''Sorun değil, çözüm üretmeliyiz. Başarının anahtarı birlikteliktir. Zor olanı başarmak için sabır gereklidir. Bunu gösterebildiğimizde başarılı olacağımızı düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. -AL-İTTİHAD İLE HAZIRLIK MAÇI- Trabzonspor'un, Suudi Arabistan'ın Al-İttihad takımı ile Mart ayı sonunda hazırlık maçı yapmasının planlandığı bildirildi. Bordo-mavili takımın milli maç arasında Suudi Arabistan'a gideceği ve bu hazırlık maçı karşılığında bir ücret de alacağı kaydedildi. Bu konudaki maç sözleşmesinin 1-2 gün içinde imzalanacağı da belirtildi.