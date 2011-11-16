-Güneş'ten birlik çağrısı TRABZON (A.A) - 16.11.2011 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ''Yönetim, teknik heyet, futbolcu, taraftar ve medya başta olmak üzere camiamızın içindeki tüm unsurlar el ele verdiğinde çok daha büyük başarılara imza atabiliriz. Bu ortamı parçalamak isteyenlere izin vermemeliyiz'' dedi. Güneş, Trabzonspor Dergisi'nin Kasım ayı sayısındaki yazısında, bordo-mavili takımın gerek Süper Lig'de, gerekse de UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini en iyi şekilde vermeye devam ettiğini belirtti. Milli maçların da eklenmesiyle yoğun maç temposunun oyuncular açısından sıkıntı yarattığını kaydeden Şenol Güneş, ''Ama tüm bunları mazeret olarak sunmuyoruz. Futbolcularımız ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar'' diye konuştu. Güneş, bordo-mavili taraftarların da son maçlarda takıma yeniden büyük destek vermeye başladığını vurgulayarak, ''Hem tribünleri dolduruyor, hem de takımı coşkuyla destekliyorlar. Taraftarın bu duruşu takımda da coşkuyu artırıyor. Eğer taraftarlarımız bu şekilde olur, oyun içinde zaman zaman bocalayan futbolcularımıza destek verirlerse, takımın daha başarılı olacağını düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. -''Hayallerimiz var''- ''Bizim hayallerimiz var. Bu hayalleri gerçeğe dönüştürebilmenin mücadelesi içerisindeyiz'' şeklinde konuşan Teknik Direktör Güneş, şöyle devam etti: ''Kulüpte herkes takımımızın başarısı ve Trabzonspor'un daha sağlam temellere oturması adına elinden gelen azami çabayı göstermektedir. Kararlar yönetimimiz tarafından alınmakta, bizim tarafımızdan uygulanmaktadır. Doğru olan da budur.'' -Burak ve Giray belirsizliği- Trabzonspor'da milli takım kampında sakatlanan Burak Yılmaz ve Giray Kaçar'ın, 18 Kasım Cuma günü deplasmanda yapılacak Mersin İdmanyurdu maçında forma giyip giyemeyecekleri konusunda ise belirsizlik olduğu bildirildi. Sağ kasık iç adale grubunda birinci derecede zorlanma tespit edilen ve kadrodan çıkartıldıktan sonra Trabzon'a dönerek dün akşam takımdan ayrı koşu yapan Giray'ın, antrenmanlardaki durumuna göre oynayıp oynamayacağının belli olacağı belirtildi. Burak Yılmaz'ın da bu akşam Trabzon'a geldikten sonra durumuna bakılacağı ve ona göre bir karar verileceği kaydedildi.