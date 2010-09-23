-GÜNEŞ'TEN ABİTOĞLU AÇIKLAMASI TRABZON (A.A) - 23.09.2010 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün düzenlediği basın toplantısında, Manisaspor maçının hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu ile ilgili sözleri hakkında, ''Maksadını aştığını düşündüğüm, tarzım olmayan bu ifadelerin asıl verilmek istenen mesajların da önüne geçtiğini görmek beni üzmüştür'' dedi. Güneş, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, eleştirilerinin bireyselden çok genel bir anlayışa yönelik olduğunu vurgulayarak, ''Gelen soru üzerine görüşlerimi dile getirirken, futbolumuzda yaşanan bir olguyu ortaya koyabilmek adına bazı ifadelerim olmuştur. Maksadını aştığını düşündüğüm, tarzım olmayan bu ifadelerin asıl verilmek istenen mesajların da önüne geçtiğini görmek beni üzmüştür'' ifadelerini kullandı. Manisaspor maçında hakem Abitoğlu'nun, maçın sonucunda tesir edecek bir hatası olmadığını kabul eden Güneş, şunları söyledi: ''Israrla altını çizdiğim gibi sorulan soruya karşılık bizim maç da dahil olmak üzere geride bıraktığımız hafta oynanan bazı müsabakalardan örnekler vererek görüşlerimi aktarmaya çalıştım. Özellikle sahada futbol oynamayı engelleme çabalarına karşı bazı hakemlerin tavır göstermemelerinden duyduğum rahatsızlığı dile getirdim. Abitoğlu'nun da buna izin verdiğini söyledim. Çifte standartlar yaşandığını aktarmaya çalıştım. Amacım spekülasyon yaratmak değil, uyarıda bulunmaktı. Ancak ağzımdan çıkan bir cümle olayın yansımasını da değiştirdi. Bizim elbette Manisaspor maçını kaybetmemizde hakemin etkisi yok ancak anlattığım konuyu es geçmesi hakemin eksisi olarak hanesine yazılabilir.'' Güneş, dünkü basın toplantısının bir bölümünde, Manisaspor maçında oyuncularına çok tekme atıldığını belirterek, ''Kaybettiğimiz maçın ardından hiç hakemi eleştirmedik. Selçuk, Colman ve Jaja'ya tekme atan Mehmet Güven'e hiç kart gösterilmedi. Ferhat'a ise bir pozisyonda kart gösterdi. Bu hafta Mustafa Kamil Abitoğlu, haftanın hakemi seçildi. Ben onun hakemliğini yırtarım'' diye açıklamada bulunmuştu.