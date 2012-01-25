-Güneş'teki patlamalar rotaları değiştirtti WASHINGTON (A.A) - 25.01.2012 - Amerikan Delta havayolları, Güneş'teki şiddetli patlamaların uydu iletişimini olumsuz etkileme olasılığı dolayısıyla Asya ile ABD arasındaki uçuşların bazılarının rotalarını değiştirmek zorunda kaldı. Şirket sözcüsü, Hong Kong, Şangay ve Seul uçuşlarının Güneş'teki patlamaların başladığı Pazar gününden bu yana daha güneydeki bir rota üzerinden yapıldığını belirtti. Amerikan Ulusal Okyanuslar ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş'in merkezinin yakınlarında pazar günü başlayan patlamaların Dünya yönünde bugüne kadar proton parçacıkları fırlatacağı uyarısında bulundu. Güneş'in yol açtığı bu jiomanyetik fırtınanın 2005'ten bu yana en şiddetlisi olduğunu ve 5 kademeli ölçekte 3. kategoride yer aldığını belirten NOAA, patlamaların "şiddetli" ancak "ciddi" olmadığını, bunların uydulardaki bilgisayar sistemleri ile kutuplar seviyesinde telsiz iletişimin olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.