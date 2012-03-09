Güneş'teki patlama Dünya'yı çok etkilemedi

T24 - Güneş'te önceki gün meydana gelen ve son beş yılın en büyük patlaması olduğu tahmin edilen fırtınanın Dünya'ya ulaşmasının ardından şimdilik önemli bir etki meydana gelmedi.

İnternetteki teknoloji sitelerindeki haberlere göre, Amerikalı uzmanlar, Güneş'teki bir patlamanın gönderdiği radyasyon ve elektromanyetik dalgaların Dünya'ya son hızla ulaşmasının ardından, jeomanyetik fırtına 5 aşamalı ölçekteki en düşük seviye olan G1'de kaydedildiğini bildirdi.

Yetkililer, fırtınanın ulaşmasından sonra enerji nakil hatları, uydular ve diğer teknolojilerde herhangi bir sorun bildirilmediğini belirtirken, fırtınanın yine de Yerküre'nin manyetik alanında etki ve teknolojik cihazlarda sorun yaratma riskinin sürmekte olduğunu ifade etti.

Güneş'te önceki gün meydana gelen patlamanın yarattığı radyasyon ve elektromanyetik dalgaların Dünya'yı etkisi altına almasından endişe ediliyordu.