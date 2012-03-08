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Güneş'te son yılların en şiddetli patlaması

Colorado'daki Uzay Hava Tahminleri Merkezi, Güneş'te meydana gelen patlamanın, elektrik ve uydu navigasyon sistemleri ile uçuşları etkileyebileceğini söyledi.

08 Mart 2012 00:49

 

T24 - Güneş'te meydana gelen patlamanın, elektrik ve uydu navigasyon sistemleri ile uçuşları etkileyebileceği bildirildi.

Colorado'daki Uzay Hava Tahminleri Merkezi, salı gecesi Güneş'te son beş yılın en şiddetli patlamasının meydana geldiğini ve ortaya çıkan radyasyonun çarşamba gece yarısından itibaren Dünya'da iletişim ve elektrik sistemlerini etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; manyetik fırtınanın, elektrik sistemlerini etkileme potansiyeli taşıdığını belirten yetkililer, fırtınanın yaydığı elektro manyetik dalgaların uydulara da zarar verebileceğini söyledi.

Yetkililer, fırtınanın yol açtığı radyasyon nedeniyle Kuzey ve Güney Kutbu üzerinden uçuşların da yapılamayacağını kaydetti.

 

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