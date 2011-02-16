-GÜNEŞ'TE SON 4 YILIN EN BÜYÜK PATLAMASI ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Güneş'te dün son dört yılın en kuvvetli patlaması meydana geldi. Astronomlar, dün TSİ 03.56'da meydana gelen en kuvvetli tipteki bu patlamanın dev alevlerinin Dünya'ya doğru yöneldiğini ve haberleşmeyi olumsuz etkileyebileceğini belirtti. NASA'nın Solar Dynamic Observatory (SDO) uzay aracı, patlamanın meydana geldiği noktadan yayılan yoğun mor ötesi radyasyon dalgasını kaydetti. İngiliz uzmanlar, jeomanyetik fırtına uyarısında bulunarak, patlamanın yol açtığı ışımanın ülkenin kuzeyinden görülebileceğini belirtti. NASA, patlamanın meydana geldiği ''1158 noktasının'' faaliyetinin hızla arttığını bildirdi. Uzmanlar, Güneş'in birkaç yıl süren düşük aktivite döneminin ardından ''uyanışa geçtiğini'' belirtiyor.