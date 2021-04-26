Güneşli ve sıcak günler geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni haftaya dair yayınladığı hava tahmin raporuna göre yağışların etkisi günden güne azalacak ve hava sıcaklıklarında hissedilir derecede artış yaşanacak. Gelecek hafta sonuna kadar Türkiye yaz havasını hissetmeye başlayacak.

Nisanda sürpriz soğuklar yaşatan havalar geride kaldı ve son haftalarda hava sıcaklıkları yükselişe geçti. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugünden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başlayacak ve yağışlar etkisini bir süreliğine azaltacak. Perşembe günü İstanbul’da hava sıcaklığı 22 dereceye ulaşacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Adıyaman çevreleri ile sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar, akşam ve gece saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Doğu Anadolu’nun güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.