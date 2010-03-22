'Güneşle sulamaya' 2 bin TL'lik devlet desteği

T24 - Tanınan süre içinde müracaat edilmesi halinde, güneş enerjisiyle kuyudan su çıkaran bahçe sulama sistemi için harcanacak 5 bin liranın yaklaşık 2 bin lirasını devlet karşılıyor.



Güneş enerjisi panelleri ve enerji depolanan akülerle tarımsal amaçlı elektrik üreten sistem kuran bir firmanın sahibi Hasan Hüseyin Motuk, bugüne kadar Konya Ovası'nda özellikle meyve bahçelerine bu sistemi kurduklarını söyledi.



Sistemin, "Güneş enerjisini elektriğe çevirip akü tipi bataryalarda toplayıp, bu enerjiyle çalışan dinamoyla kuyudan su çıkarmak" şeklinde özetlenebileceğini ifade eden Motuk, geçtiğimiz hafta sonunda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Makine Ekipmanları Hibe Desteği'nin, tarım alanlarına kurulacak güneş enerjisi sistemlerini de kapsadığını söyledi.



Bir bahçenin güneşle sulanmasının maliyeti 3000 bin euro



Bu desteğin, ülkemizde güneş enerjisinin tarımsal alanda kullanımının yaygınlaşması için önemli bir fırsat olabileceğini ifade eden Motuk, şunları kaydetti:



"Bu hibe desteği resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Umarım vatandaşlarımız bu ilk ve süreli olanaktan yararlanır. 2 bin metrekare ve yaklaşık 500 meyve ağacı bulunan mütevazı bir meyve bahçesi için güneş enerjisi sistemi, yaklaşık 2500-3000 euroya mal oluyor. Güneş enerjisiyle kuyudan su çıkaran bahçe sulama sistemi için harcanacak 5 bin liranın yaklaşık 2 bin lirasını devlet karşılıyor, 3 bin lirasını çiftçi ödüyor. Kurulan sistemin panelleri 25 yıl, su çıkaran dinamo ise bu kapsamdaki tüm makinelerde olduğu gibi 2 yıl garantili..."