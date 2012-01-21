-Güneş: Kazanmamız gereken bir maçtı KARABÜK (A.A) - 21.01.2012 - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, ''Kazanmamız gereken bir maçı kaybettik'' dedi. Güneş, 2-1 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, maça iyi başladıklarını, rakibin ilk 15 dakika pozisyon bulamadığını söyledi. İstedikleri gol pozisyonlarını bulamamalarının, oyuncuların durmasına neden olduğunu savunan Şenol Güneş, şunları kaydetti: ''Gereksiz bir penaltı yapmamız ve golün gelmesi rakibin direncini artırdı. Maçın tamamına baktığımızda, arzumuza rağmen rakibimiz kazandı. Bizim için önemli bir kayıp oldu. Maçta taraftarların yaptıklarını kabul etmiyoruz. Bunu Karabük taraftarı yapmadı. Oyuncunun kafasında kar patlıyor. Hakem bir şey yapmıyor. Buna tepki gösterdim. Bu nedenle kontrol kaybediliyor. Sahada görüp de görmemezlikten geliyorsa, buna diyecek bir şey bulamıyorum. İyi başladık. Atak yaptık ama saha zeminin ağır olması ve top kayıplarının fazla olması nedeni ile oyun kontrolü kayboldu. Tekniği yüksek olan oyuncularımızdan fazla yararlanamadık. İstek olarak oyuncular iyi niyetliydi. Ataklar kesildi, ikinci pastan sonra final paslarını iyi kullanamadık. 2-1'den sonra rakibin önde top tutması oyun kontrolünü kaybettirdi.'' Geçen hafta oynadıkları Samsunspor maçında da aynı şeylerin yaşandığını vurgulayan Güneş, şöyle devam etti: ''Taraftarın küfür etmesini ve yabancı maddeler atmasını kabul etmiyorum. Bu benim fikrim. Bir hocanın kafasına sürekli para ve kar geliyorsa, hakem de bunu görüyorsa bir şey diyemem. Biz 70 bin lira ceza aldık. Ben bunları doğru bulmuyorum. Kardemir Karabükspor'un genel taraftarının böyle olduğunu düşünmüyorum. Taraftar destekleyecek, sahip çıkacak. Olumsuzlukları söylüyorum. Taraftarın büyük takımlara karşı hırslı olması normal, yabancı cisim atılması kötü. Futbolun güzel olması, oynayanların keyif alması lazım. Suçlama yerine düşünceyi paylaşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum.'' -Kardemir Karabükspor cephesi- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise galibiyet nedeniyle oyuncularını kutladığını, maçı kazanmak için varlarını yoklarını ortaya konulması gerektiğini ve bunun olduğunu söyledi. Korkmaz, şöyle devam etti: ''Önemlisi takım halinde mücadele etmek. Yeni oyuncular ile oynamak riskliydi. Şimdi Süper Lig takımı olduk. Taraftara teşekkür ediyorum. Taraftarın yapması gereken buydu. Bir maç kazandık. Ama önemli olan kendi sahamızda maç kaybetmemeliyiz. İnşallah deplasmanda da bunlar olacak. Bu maçı burada bırakacağız. Önümüzde 6 puanlık maç var. Bu mücadeleyi sahaya koyduğumuz zaman her takımı yeneriz. Transferi kapattığımızı söyledim. Yeni oyuncular kendi kalitesini sahaya yansıtırsa daha iyi olacak. Düşündüğümüz oyuncuları aldık. İlk yarıya baktığımız zaman kırılma anlarında çok bariz hakem hataları oldu. Bazen futbol şansı sizden yana olmalı. Üstteki takımların da kazanması barajı yukarıya çekecektir.'' -Futbolcuların görüşleri- Kardemir Karabüksporlu Jahic de zor bir maç oynadıklarını, rakiplerini yenmek için inandıklarını belirterek, ilk maçı olduğu için heyecanlı olduğunu, ancak kendisini de ispatladığını savundu. Hamroun ise taraftarın ve ortamın beklediklerinden daha iyi olduğunu, çok iyi destek aldıklarını, buna da ihtiyaçları olduğunu kaydetti. Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Giray, pozisyon bulduklarını, ancak bunları değerlendiremediklerini ifade ederek, bunun da oyunlarını etkilediğini, beklemedikleri bir penaltı ile de oyunun bozulduğunu dile getirdi. Serkan ise ilk 15 dakika iyi oynadıkları maçta penaltı ile oyundan koptuklarını ve oyun kurmada zorlandıklarını belirtti.