Güneş'in yardımcısı Çiçek: Maçla ilgili değerlendirmeleri camiamız yapıp gerekli şeyleri söyleyecektir

Beşiktaş yardımcı teknik direktörü Şeref Çiçek, takımlarının Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın ardından, "Maçla ilgili değerlendirmeleri camiamız yapıp gerekli şeyleri söyleyecektir" diye konuştu.

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 70. dakikasında karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık tarafından tribüne gönderilen ve cezası nedeniyle maç sonu konuşamayan Şenol Güneş'in yerine yardımcısı Şeref Çiçek açıklamalarda bulundu.

Çiçek, beIN SPORTS'a şöyle konuştu:

"Maçtan önce Şenol hoca maç konuşmasında 'Burada güzel futbol oynayalım. Ortam nasıl olursa olsun biz topumuzu oynayalım' demişti. Maçta ortam öyle değişti ki, geneline bakıldığında güzel bir maç olduğunu söylemek bizim açımızdan mümkün değil.

Onun dışında pozisyonlar değerlendirilecektir. Maçla ilgili diğer değerlendirmeleri Beşiktaş camiası yapacaktır ve gerekli şeyleri söyleyecektir.

Hemen içeride Şampiyonlar Ligi maçı hazırlıklarına başladık. Öncelikle o maçı düşünüyoruz. Ondan sonra bu maçta kırmızı kart gören oyuncularımızı da, ligi de düşüneceğiz."